Председателю КСУ Тупицкому сообщили о подозрении
Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении председателю Конституционного суда Украины Александру Тупицкому. Ему инкриминируют совершение уголовных правонарушений против правосудия.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР, пишет RegioNews.
Ему объявили подозрение по ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).
"Следователи Государственного бюро расследований по согласованию с и.о. генерального прокурора сообщили о подозрении судьи Конституционного суда Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня сотрудники Управления государственной охраны отказались пропускать главу Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого к зданию суда.
В КСУ заявили, что это является очередной попыткой противоправного вмешательства в деятельность председателя суда, а также препятствованием выполнению им своих служебных обязанностей, направленным на блокирование работы КС в целом.
Сам Тупицкий заявил, что на место происшествия уже вызвано следственно-оперативную группу.
Известно, что 28 декабря председателю Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому было сообщено о подозрении в совершении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля.
29 декабря Зеленский отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца.