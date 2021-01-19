Председателю КСУ Тупицкому сообщили о подозрении

Ему инкриминируют совершение уголовных правонарушений против правосудия

Ему инкриминируют совершение уголовных правонарушений против правосудия

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Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении председателю Конституционного суда Украины Александру Тупицкому. Ему инкриминируют совершение уголовных правонарушений против правосудия.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, пишет RegioNews.

Ему объявили подозрение по ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).

"Следователи Государственного бюро расследований по согласованию с и.о. генерального прокурора сообщили о подозрении судьи Конституционного суда Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня сотрудники Управления государственной охраны отказались пропускать главу Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого к зданию суда.

В КСУ заявили, что это является очередной попыткой противоправного вмешательства в деятельность председателя суда, а также препятствованием выполнению им своих служебных обязанностей, направленным на блокирование работы КС в целом.

Сам Тупицкий заявил, что на место происшествия уже вызвано следственно-оперативную группу.

Известно, что 28 декабря председателю Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому было сообщено о подозрении в совершении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля.

29 декабря Зеленский отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца.