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19 января 2021, 18:16 8

"Профанация Минских переговоров относительно Донбасса доведена ОБСЕ до полного апофеоза", - Гармаш

19 января 2021, 18:16 8
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ОБСЕ допустила на заседание ТКГ т. зв. общественных советников ОРДЛО с неподтвержденным статусом
ОБСЕ допустила на заседание ТКГ т. зв. общественных советников ОРДЛО с неподтвержденным статусом
Фото из открытых источников
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Представитель отдельных районов Донецкой области в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) от Украины Сергей Гармаш сообщил, что на заседании политической подгруппы ТКГ во вторник были так называемые общественные советники из неподконтрольных правительству отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом Сергей Гармаш написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Украина, Россия и ОБСЕ, оказывается, ведут переговорный процесс с "официальными представителями ЛНР-ДНР"? А они в курсе? Я первый раз сегодня услышал, - написал Гармаш.

Украинский участник отметил, что МИД РФ не утверждало изменения в делегации, так же и МИД Украины не делало ноты об участии в Минском процессе "общественных советников от ЛНР-ДНР". Но представитель ОРЛО в политической подгруппе ТКГ Родион Мирошник в своем Telegram-канале написал сообщение, в котором говорилось о том, что "сегодня впервые в заседании политической группы Контактной группы примут участие общественные советники от ЛНР и ДНР".

По словам Гармаша, координатор подгруппы от ОБСЕ Пьер Морель не смог ответить на вопрос украинской делегации о том, кто эти люди, присутствующие на заседании, сказав, что на переговорах не принято поднимать вопрос относительно статуса участников.

Итак, профанация Минских переговоров относительно Донбасса доведена ОБСЕ до полного апофеоза... Странные переговоры, если они ведутся непонятно с кем, - написал Гармаш.

При этом он отметил, что т. зв. общественные советники на заседании во вторник "не сказали ни слова".

Но важным является то, что ОБСЕ проглотила их появление, не поинтересовавшись ни статусом, ни дипломатической процедурой допуска. И даже не взяв на себя ответственность за их техническое появление в процессе! Хотя процесс технически организовывает исключительно ОБСЕ! То есть, теперь Москве в рамках ТКГ можно вообще все?! - добавил представитель.

Гармаш отметил, что украинская делегация не сорвала процесса, "учитывая, что эта провокация, скорее всего, была приурочена визиту в Киев нового председательствующего в ОБСЕ - министра иностранных дел Швеции Анн Линде". Но высказал предположение, что "послезавтра нас, судя по всему, ждет бурное заседание ТКГ".

Как сообщалось ранее, вчера участники ТКГ договорились о возобновлении газоснабжения Марьинки.

Сегодня Украина в ТКГ предложила разработать единый план относительно Донбасса. В нем должны быть учтены предложения всех сторон.

Напомним, ТКГ этой неделе должна провести три заседания. 21 января состоится общее заседание.

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