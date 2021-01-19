"Профанація Мінських переговорів щодо Донбасу доведена ОБСЄ до повного апофеозу", - Гармаш

ОБСЄ допустила на засідання ТКГ т. зв. громадських радників ОРДЛО з непідтвердженим статусом

ОБСЄ допустила на засідання ТКГ т. зв. громадських радників ОРДЛО з непідтвердженим статусом

Фото з відкритих джерел

Представник окремих районів Донецької області в Тристоронній контактній групі (ТКГ) від України Сергій Гармаш повідомив, що на засіданні політичної підгрупи ТКГ у вівторок були так звані громадські радники з непідконтрольних уряду окремих районів Донецької та Луганської областей.

Про це Сергій Гармаш написав на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Україна, Росія та ОБСЄ, виявляється, ведуть переговорний процес з "офіційними представниками ЛНР-ДНР"? А вони в курсі? Я перший раз сьогодні почув, - написав Гармаш.

Український учасник зазначив, що МЗС РФ не затверджувало зміни в делегації, так само і МЗС України не робило ноти про участь у Мінському процесі "громадських радників від ЛНР-ДНР". Але представник ОРЛО в політичній підгрупі ТКГ Родіон Мірошник у своєму Telegram-каналі написав повідомлення, в якому йшлося про те, що "сьогодні вперше в засіданні політичної групи Контактної групи візьмуть участь громадські радники від ЛНР і ДНР".

За словами Гармаша, координатор підгрупи від ОБСЄ П’єр Морель не зміг відповісти на запитання української делегації про те, хто ці люди, присутні на засіданні, сказавши, що на переговорах не прийнято порушувати питання щодо статусу учасників.

Отже, профанація Мінських переговорів щодо Донбасу доведена ОБСЄ до повного апофеозу... Дивні переговори, якщо вони ведуться незрозуміло з ким, - написав Гармаш.

При цьому він зазначив, що т. зв. громадські радники на засіданні у вівторок "не сказали ані слова".

Але важливим є те, що ОБСЄ проковтнула їхню появу, не поцікавившись ані статусом, ані дипломатичною процедурою їх допуску. І навіть не взявши на себе відповідальність за їхню технічну появу в процесі! Хоча процес технічно організовує виключно ОБСЄ! Тобто, тепер Москві у рамках ТКГ можна взагалі все?! - додав представник.

Гармаш зазначив, що українська делегація не зірвала процесу, "враховуючи, що ця провокація, найімовірніше, була приурочена до візиту до Києва нового головуючого в ОБСЄ - міністра закордонних справ Швеції Анн Лінде". Але висловив припущення, що "післязавтра на нас, судячи з усього, чекає бурхливе засідання ТКГ".

Як повідомлялося раніше, вчора учасники ТКГ домовилися про поновлення газопостачання до Мар'їнки.

Сьогодні Україна в ТКГ запропонувала розробити єдиний план щодо Донбасу. У ньому повинні бути враховані пропозиції всіх сторін.

Нагадаємо, ТКГ цього тижня має провести три засідання. 21 січня відбудеться загальне засідання.