ТКГ на следующей неделе проведет три заседания: о чем будут говорить
21 января состоится общее заседание
21 января состоится общее заседание
Опубликован график заседаний Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции. 21 января состоится общее заседание.
Как пишет RegioNews, об этом сообщает пресс-служба украинской делегации.
График выглядит так:
- Понедельник, 18 января, видеоконференция рабочей группы по безопасности.
- Вторник, 19 января, видеоконференция рабочей группы по политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы, экономической рабочей группы.
- Четверг, 21 января, видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы.
Темы обсуждения:
- имплементация минских соглашений и итогов нормандского саммита в Париже;
- обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня, разведении сил и средств, включая согласование новых участков разведения; обновление плана разминирования;
- продолжение разработки плана совместных шагов;
- возобновления работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье; обмен удерживаемыми лицами; полный и безусловный доступ международных организаций;
- восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.
Напомним, ранее стало известно, что на Донетчине с начала перемирия зафиксировано почти 6 тысяч нарушений.
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