ТКГ на следующей неделе проведет три заседания: о чем будут говорить

21 января состоится общее заседание

21 января состоится общее заседание

Фото из открытых источников

Как пишет RegioNews, об этом сообщает пресс-служба украинской делегации.

График выглядит так:

Понедельник, 18 января, видеоконференция рабочей группы по безопасности.

Вторник, 19 января, видеоконференция рабочей группы по политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы, экономической рабочей группы.

Четверг, 21 января, видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы.

Темы обсуждения:

имплементация минских соглашений и итогов нормандского саммита в Париже;

обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня, разведении сил и средств, включая согласование новых участков разведения; обновление плана разминирования;

продолжение разработки плана совместных шагов;

возобновления работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье; обмен удерживаемыми лицами; полный и безусловный доступ международных организаций;

восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.

Напомним, ранее стало известно, что на Донетчине с начала перемирия зафиксировано почти 6 тысяч нарушений.