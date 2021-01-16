В ЦИК заявили, что на Донбассе невозможно провести местные выборы в марте 2021 года
Местные выборы в отдельных общинах на Донбассе невозможно провести в марте 2021 года. Нет возможности обеспечить безопасность избирателей.
Как пишет RegioNews об этом сообщил Центрвыборком.
В ЦИК рассмотрели выводы от военно-гражданских администраций в Донецкой и Луганской областях, а также от управлений СБУ и командование операции Объединенных сил.
В письмах от ведомств сказано, что в прифронтовых частях Донецкой и Луганской областей невозможно гарантировать безопасность избирателей через длительные обстрелы со стороны боевиков. Кроме этого, в этих регионах более высокая террористическая угроза, чем в других частях Украины.
Напомним, ЦИК планирует завершить местные выборы в марте 2021 года. В ряде регионов еще должны состояться промежуточные и повторные выборы.