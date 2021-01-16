В ЦИК заявили, что на Донбассе невозможно провести местные выборы в марте 2021 года

Таким является рассмотрение выводов ЦИК от военно-гражданских администраций в Донецкой и Луганской областях

Таким является рассмотрение выводов ЦИК от военно-гражданских администраций в Донецкой и Луганской областях

Фото: flickr

Местные выборы в отдельных общинах на Донбассе невозможно провести в марте 2021 года. Нет возможности обеспечить безопасность избирателей.

Как пишет RegioNews об этом сообщил Центрвыборком.

В ЦИК рассмотрели выводы от военно-гражданских администраций в Донецкой и Луганской областях, а также от управлений СБУ и командование операции Объединенных сил.

В письмах от ведомств сказано, что в прифронтовых частях Донецкой и Луганской областей невозможно гарантировать безопасность избирателей через длительные обстрелы со стороны боевиков. Кроме этого, в этих регионах более высокая террористическая угроза, чем в других частях Украины.

Напомним, ЦИК планирует завершить местные выборы в марте 2021 года. В ряде регионов еще должны состояться промежуточные и повторные выборы.