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16 января 2021, 18:33 4

В ЦИК заявили, что на Донбассе невозможно провести местные выборы в марте 2021 года

16 января 2021, 18:33 4
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Таким является рассмотрение выводов ЦИК от военно-гражданских администраций в Донецкой и Луганской областях
Таким является рассмотрение выводов ЦИК от военно-гражданских администраций в Донецкой и Луганской областях
Фото: flickr
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Местные выборы в отдельных общинах на Донбассе невозможно провести в марте 2021 года. Нет возможности обеспечить безопасность избирателей.

Как пишет RegioNews об этом сообщил Центрвыборком.

В ЦИК рассмотрели выводы от военно-гражданских администраций в Донецкой и Луганской областях, а также от управлений СБУ и командование операции Объединенных сил.

В письмах от ведомств сказано, что в прифронтовых частях Донецкой и Луганской областей невозможно гарантировать безопасность избирателей через длительные обстрелы со стороны боевиков. Кроме этого, в этих регионах более высокая террористическая угроза, чем в других частях Украины.

Напомним, ЦИК планирует завершить местные выборы в марте 2021 года. В ряде регионов еще должны состояться промежуточные и повторные выборы.

выборы Донбасс Украина оккупанты ЦИК
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