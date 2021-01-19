Украина в ТКГ предлагает разработать единый план относительно Донбасса

Отмечается, что в нем должны быть учтены предложения всех сторон

Отмечается, что в нем должны быть учтены предложения всех сторон

Фото из открытых источников

Украина в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу предложила создать единый "План совместных шагов". В нем должны быть учтены предложения всех сторон.

Как пишет RegioNews, об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ. Отмечается, что на заседании политической подгруппы ее координатор от ОБСЕ Пьер Морель представил свой анализ предложений украинской и российской стороны - украинского "Плана совместных шагов" и замечаний представителей РФ. "Украинская делегация выступила с предложением к Мореля разработать единый проект документа, в который вошли предложения обеих сторон и модератора от ОБСЕ", - говорится в сообщении. Ранее стало известно, что участники ТКГ договорились о возобновлении газоснабжения Марьинки.

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