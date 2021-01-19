На Донбассе не зафиксировано нарушений: с начала суток наблюдается "тишина"
С начала текущих суток, 19 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.
В течение предыдущих суток боевики осуществили только одно нарушение перемирия. Так, недалеко от населенного пункта Богдановка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь из миномета 82-го калибра.
"О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет", - отмечают в штабе.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина.
Напомним, сутками ранее боевики дважды обстреляли позиции ООС на Приазовье из противотанковых гранатометов.