На Донбассе не зафиксировано нарушений: с начала суток наблюдается "тишина"

Боевых потерь среди украинских защитников нет

Боевых потерь среди украинских защитников нет

Фото: штаб ООС

С начала текущих суток, 19 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.

В течение предыдущих суток боевики осуществили только одно нарушение перемирия. Так, недалеко от населенного пункта Богдановка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь из миномета 82-го калибра.

"О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет", - отмечают в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина.

Напомним, сутками ранее боевики дважды обстреляли позиции ООС на Приазовье из противотанковых гранатометов.