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19 января 2021, 17:43 11

Дело Шеремета: суд оставил подозреваемого Антоненко под стражей

19 января 2021, 17:43 11
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Ходатайство адвокатов Антоненко об изменении меры пресечения не удовлетворили
Ходатайство адвокатов Антоненко об изменении меры пресечения не удовлетворили
Фото Дарина Коломиец, Суспильне
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Шевченковский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство адвокатов Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне.

Во время заседания 19 января суд должен был начать рассматривать доказательства по делу. Поскольку адвокаты других подозреваемых попросили отложить рассмотрение доказательств, суд рассмотрел ходатайство адвокатов Антоненко об изменении меры пресечения. В ходатайстве отказали.

Таким образом, по решению суда, Антоненко должен остаться под стражей. Следующее заседание запланировано на 2 февраля.

Ранее сообщалось, что суд по делу Шеремета рассматривает изменение меры пресечения Антоненко. Суд приобщил 11 томов материалов следствия для дальнейшего их судебного рассмотрения.

Напомним, у фигуранта дела Шеремета Антоненко подозревают коронавирус. В связи с ухудшением состояния здоровья адвокаты просят изменить для него меру пресечения.

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