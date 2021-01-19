Суд по делу Шеремета рассматривает изменение меры пресечения Антоненко

Суд приобщил 11 томов материалов следствия для дальнейшего судебного разбирательства

Суд приобщил 11 томов материалов следствия для дальнейшего судебного разбирательства

Рixabay

Шевченковский райсуд Киева начал заседание по рассмотрению дела об убийстве журналиста Павла Шеремета в отношении трех обвиняемых – Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко, Яны Дугарь.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

На заседании присутствуют все трое обвиняемых, их адвокаты и прокуроры. Антоненко сейчас находится в стеклянном боксе.

На этом заседании суд намеревался начать исследовать материалы дела, которые за несколько предыдущих заседаний прокурор приобщил в суде. Но в начале заседания председательствующая судья Оксана Голуб заявила, что в суд поступила информация от одного из адвокатов Кузьменко, Тараса Безпалого, что он заболел и просит суд не исследовать без него материалы дела.

Кузьменко сказала, что поддерживает мнение, чтобы в этом заседании материалы дела не исследовались, и чтобы суд рассмотрел вопрос изменения меры пресечения Антоненко.

Другой адвокат Кузьменко, Андрей Костин, который явился на заседание, сказал, что если стоит вопрос относительно исследования материалов дела, то ему необходимо время для ознакомления.

"Суд, посоветовавшись на месте, постановил: признать невозможным переход к стадии исследования письменных материалов за неявки защитника Беспалого и в связи с ходатайством адвоката Костина о предоставлении ему дополнительного времени для ознакомления (с этими материалами дела – ред.). Рассмотреть в сегодняшнем судебном заседании ходатайство защиты относительно изменения меры защиты обвиняемому Антоненко", - уточнила Голубь.

После этого адвокат Антоненко Дмитрий Круговой попросил суд разрешить Антоненко сидеть рядом со своими защитниками. Суд отказал в удовлетворении этого ходатайства.

Затем Круговое начал докладывать по существу ходатайства.

В частности, адвокат заявил, что защита просит суд изменить меру пресечения Антоненко с содержания под стражей на личное обязательство.

На предыдущем заседании суд отвел одного из представителей потерпевших Андрея Мамалыги от участия в этом производстве. Также суд приобщил 11 томов материалов следствия для дальнейшего их судебного рассмотрения.

Напомним, ранее стало известно, что убийство Шеремета готовили в спецслужбах Беларуси.