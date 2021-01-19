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19 января 2021, 16:47 4

В полиции считают, что показания экс-офицера Беларуси помогут найти заказчиков убийства Шеремета

19 января 2021, 16:47 4
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Украинское следствие отправило резонансную запись на экспертизу
Украинское следствие отправило резонансную запись на экспертизу
Фото из открытых источников
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Показания бывшего белорусского офицера Игоря Макара помогут установить заказчиков убийства Павла Шеремета. Украинское следствие отправило резонансную запись на экспертизу.

Как пишет RegioNews, об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции.

Отмечается, что полиция с помощью Службы внешней разведки получила данные, представляющие интерес в установлении заказчиков убийства Шеремета. Позднее фрагменты этой информации обнародовал в интернете Игорь Макар. На аудиозаписи неизвестные обсуждают убийство журналиста, запись была сделана в 2012 году.

"Во время допроса свидетель дал следователям информацию, которая может существенно ускорить процесс установления заказчиков и обстоятельств подготовки подрыва Павла Шеремета. Сейчас полицейские проверяют полученные данные. Аудиозапись направлены на фоноскопическую экспертизу", - говорится в сообщении.

Кроме того, полиция подготовила ходатайство о международной правовой помощи для проведения следственных действий на территории государств, связанных с обнародованной записью. Соответствующие документы переданы на согласование Офиса генерального прокурора.

Напомним, 19 января бывший белорусский спецназовец Игорь Макар, который обнародовал записи, свидетельствующие о возможной причастности белорусских спецслужб к убийству журналиста Шеремета, дал показания украинским правоохранителям в Киеве.

Украина Беларусь полиция дело Дело Шеремета
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