В полиции считают, что показания экс-офицера Беларуси помогут найти заказчиков убийства Шеремета
Показания бывшего белорусского офицера Игоря Макара помогут установить заказчиков убийства Павла Шеремета. Украинское следствие отправило резонансную запись на экспертизу.
Как пишет RegioNews, об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции.
Отмечается, что полиция с помощью Службы внешней разведки получила данные, представляющие интерес в установлении заказчиков убийства Шеремета. Позднее фрагменты этой информации обнародовал в интернете Игорь Макар. На аудиозаписи неизвестные обсуждают убийство журналиста, запись была сделана в 2012 году.
"Во время допроса свидетель дал следователям информацию, которая может существенно ускорить процесс установления заказчиков и обстоятельств подготовки подрыва Павла Шеремета. Сейчас полицейские проверяют полученные данные. Аудиозапись направлены на фоноскопическую экспертизу", - говорится в сообщении.
Кроме того, полиция подготовила ходатайство о международной правовой помощи для проведения следственных действий на территории государств, связанных с обнародованной записью. Соответствующие документы переданы на согласование Офиса генерального прокурора.
Напомним, 19 января бывший белорусский спецназовец Игорь Макар, который обнародовал записи, свидетельствующие о возможной причастности белорусских спецслужб к убийству журналиста Шеремета, дал показания украинским правоохранителям в Киеве.