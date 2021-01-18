Дело Гандзюк: суд оставил Левина под стражей

В удовлетворении ходатайства защиты об изменении меры пресечения на менее строгую отказано

В удовлетворении ходатайства защиты об изменении меры пресечения на менее строгую отказано

Фото: Громадське

Днепровский районный суд города Киева оставил под стражей Алексея Москаленко (Левина), которого обвиняют в заказе и организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на УНН.

Днепровский районный суд города Киева оставил под стражей Алексея Москаленко (Левина), которого обвиняют в заказе и организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

Защита Левина ходатайствовала об изменении меры пресечения на менее строгую, суд отказал.

Суд постановил: в удовлетворении ходатайства защитника в интересах Левина об изменении меры пресечения на менее строгую, чем содержание под стражей - отказать, - сказала судья.

Как сообщалось, 3 декабря фигурант дела Гандзюк Игорь Павловский вышел из-под стражи. Ранее его осудили на 2 года условно за сокрытие преступления против активистки.

Напомним, 27 апреля Офис генпрокурора заявил: Катю Гандзюк заказал Мангер.

Ранее, 17 марта суд арестовал подозреваемого в убийстве Екатерины Гандзюк Алексея Левина.