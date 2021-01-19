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19 січня 2021, 17:43 10

Справа Шеремета: суд залишив підозрюваного Антоненка під вартою

19 січня 2021, 17:43 10
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Клопотання адвокатів Антоненка про зміну запобіжного заходу не задовольнили
Клопотання адвокатів Антоненка про зміну запобіжного заходу не задовольнили
Фото Дарина Коломієць, Суспільне
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Шевченківський районний суд Києва не задовольнив клопотання адвокатів Андрія Антоненка, підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.

Під час засідання 19 січня суд мав почати розглядати докази у справі. Оскільки адвокати інших підозрюваних попросили відкласти розгляд доказів, суд розглянув лише клопотання адвокатів Антоненка про зміну запобіжного заходу. У клопотанні відмовили.

Таким чином, за рішенням суду, Антоненко має залишитися під вартою. Наступне засідання заплановане на 2 лютого.

Раніше повідомлялося, що суд у справі Шеремета розглядає зміну запобіжного заходу Антоненку. Суд долучив 11 томів матеріалів слідства для подальшого їх судового розгляду.

Нагадаємо, у фігуранта справи Шеремета Антоненка підозрюють коронавірус. У зв’язку із погіршенням стану здоров’я адвокати просять змінити для нього запобіжний захід.

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