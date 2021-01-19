Справа Шеремета: суд залишив підозрюваного Антоненка під вартою
Шевченківський районний суд Києва не задовольнив клопотання адвокатів Андрія Антоненка, підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.
Під час засідання 19 січня суд мав почати розглядати докази у справі. Оскільки адвокати інших підозрюваних попросили відкласти розгляд доказів, суд розглянув лише клопотання адвокатів Антоненка про зміну запобіжного заходу. У клопотанні відмовили.
Таким чином, за рішенням суду, Антоненко має залишитися під вартою. Наступне засідання заплановане на 2 лютого.
Раніше повідомлялося, що суд у справі Шеремета розглядає зміну запобіжного заходу Антоненку. Суд долучив 11 томів матеріалів слідства для подальшого їх судового розгляду.
Нагадаємо, у фігуранта справи Шеремета Антоненка підозрюють коронавірус. У зв’язку із погіршенням стану здоров’я адвокати просять змінити для нього запобіжний захід.