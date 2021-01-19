Справа Шеремета: суд залишив підозрюваного Антоненка під вартою

Клопотання адвокатів Антоненка про зміну запобіжного заходу не задовольнили

Клопотання адвокатів Антоненка про зміну запобіжного заходу не задовольнили

Фото Дарина Коломієць, Суспільне

Шевченківський районний суд Києва не задовольнив клопотання адвокатів Андрія Антоненка, підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.

Під час засідання 19 січня суд мав почати розглядати докази у справі. Оскільки адвокати інших підозрюваних попросили відкласти розгляд доказів, суд розглянув лише клопотання адвокатів Антоненка про зміну запобіжного заходу. У клопотанні відмовили.

Таким чином, за рішенням суду, Антоненко має залишитися під вартою. Наступне засідання заплановане на 2 лютого.

Раніше повідомлялося, що суд у справі Шеремета розглядає зміну запобіжного заходу Антоненку. Суд долучив 11 томів матеріалів слідства для подальшого їх судового розгляду.

Нагадаємо, у фігуранта справи Шеремета Антоненка підозрюють коронавірус. У зв’язку із погіршенням стану здоров’я адвокати просять змінити для нього запобіжний захід.