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19 января 2021, 13:22 221

Дело Шеремета: бывший белорусский офицер дал показания в Киеве

19 января 2021, 13:22 221
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Он рассказал украинским правоохранителям куда больше информации, чем ранее обнародовал в СМИ
Он рассказал украинским правоохранителям куда больше информации, чем ранее обнародовал в СМИ
Фото: скриншот видео
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Бывший белорусский спецназовец Игорь Макар, который обнародовал записи, свидетельствующие о возможной причастности белорусских спецслужб к убийству журналиста Шеремета, дал показания украинским правоохранителям в Киеве.

Как передает RegioNews, об этом Макар рассказал в интервью "Радыë Свабода".

Он рассказал, что его пригласила украинская сторона для сотрудничества в раскрытии убийства Шеремета. Ему выдали украинскую визу и по приезду в страну встретили спецслужбы, которые охраняли его круглосуточно.

Мы проводили следственные действия и другие мероприятия в Национальной полиции, после чего украинская сторона сообщила мне, что у них нет причин не доверять мне", - сообщил Макар.

Также экс-спецназовец добавил, что рассказал украинским правоохранителям куда больше информации, чем ранее обнародовал в СМИ. По его словам, он не рассказывал обо всем в медиа, так как опасался за безопасность определенных людей.

Он также добавил, что расследование дела Шеремета теперь может "в корне измениться".

Напомним, ранее сообщалось, что по информации СМИ, убийство Шеремета готовили в спецслужбах Беларуси в полиции дали официальный комментарий относительно "белорусского следа" в убийстве Шеремета. В то же время в МВД говорят, что оснований для освобождения подозреваемых по "делу Шеремета" нет: вроде бы "белорусский след" подтверждает причастность подозреваемых к убийству Шеремета.

Впоследствии стало известно, что экс-сотрудник белорусского спецназа Макар готов свидетельствовать в ОГПУ.

расследование убийство полиция журналисты Дело Шеремета
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