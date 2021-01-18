В Киеве СБУ задержала на взятке чиновника Госэкоинспекции

Чтобы избежать ответственности, средства злоумышленник получал на счет родственника

Чтобы избежать ответственности, средства злоумышленник получал на счет родственника

Фото: СБУ

В Киеве сотрудники СБУ разоблачили во взяточничестве заведующего сектором рыночного надзора - старшего государственного инспектора по охране окружающей среды Государственной экоинспекции.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, чиновник требовал взятку от представителя одной из объединенных территориальных общин Киевской области за подписание акта по обследованию зеленых насаждений, подлежащих вырубке под строительство министадиона для общины.

Во избежание ответственности, средства злоумышленник получал на карточный счет родственника. Подписал акты эколог только после того, как убедился в подтверждении перечисления денег", - говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали на парковке одного из торговых центров Киева после подписания разрешительных документов. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, в Сумской области контрразведка СБУ разоблачила схему поставки непригодных снарядов Вооруженным Силам на 50 млн грн.