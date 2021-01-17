Под Мариуполем полицейский застрелил бизнесмена во время задержания

По факту смертельного ранения начато служебное расследование

По факту смертельного ранения начато служебное расследование

Фото: Нацполиция

В селе Сартана, что под Мариуполем, полицейский во время задержания застрелил одного из жителей. Как впоследствии оказалось, погибший был местным бизнесменом Владимиром Мигоцким.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт полиции Донецкой области.

Так, в полиции отмечают, что они накрыли незаконную ночную вырубку леса. Но когда составляли протоколы происшествия, один из подозреваемых попытался скрыться.

Мужчина якобы совершил наезд на полицейского, поэтому чтобы его остановить, пришлось применить табельное оружие. Одна из пуль попала в шею бизнесмену, в результате чего мужчина скончался.

Пострадавшего полицейского доставили в больницу, степень тяжести телесных повреждений устанавливается. По факту травмирования полицейского открыто уголовное производство по ст. 345 Уголовного кодекса Украины (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Ранее сообщалось, что в Днепре пьяный водитель нанес телесные повреждения полицейскому.