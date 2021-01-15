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15 января 2021, 14:31 23

В Раде обещают, что абонплата за газ не будет превышать 1,79 грн за куб

15 января 2021, 14:31 23
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Тариф на транспортировку газа для населения составляет 1,79 грн за кубометр.

Таковы результаты онлайн-встречи депутатской фракции "Слуга народа" с Премьер-министром Денисом Шмыгалем, и. о. министра энергетики Юрием Витренко, председателем Антимонопольного комитета Оксаной Пищанской, председателем НКРЭКУ Валерием Тарасюком относительно тарифов на газ для населения, пишет RegioNews со ссылкой на страницу партии "Слуга народа” в Фейсбуке.

"Максимальная цена по Украине — 6,99 грн за кубометр. Тариф на распределение - максимум 1,79 грн за кубометр", - говорится в сообщении.

При этом в партии отмечают, что соответствующие решения правительства и НКРЭКУ примут до 19 января.

В то же время в "Слуге народа” отмечают, что отказа от рынка газа не предвидится.

Напомним, 12 января премьер-министр Шмыгаль заверил, что в ближайшее время цены на газ в Украине будут снижены - представители Министерства энергетики и "Нафтогаза" представили два плана решения вопроса тарифов.

13 января и.о. министра энергетики Витренко сообщил, что украинцы будут меньше платить за газ уже с февраля. Снижение цен на газ согласовали на совещании у Зеленского.

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Кабмин газ Украина тарифы Слуга народа
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