Нардепы сегодня снова соберутся на совещание с Кабмином касательно тарифного кризиса

Будут говорить о снижении цены за транспортировку газа

Будут говорить о снижении цены за транспортировку газа

Фото: Слуга народа / Facebook

Народные депутаты снова соберутся на совещание с представителями Кабинета министров и Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, по тарифному вопросу. Планируют говорить о снижении цены за транспортировку газа.

Как пишет RegioNews, об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

По ее словам, на сегодняшнем онлайн-совещании будут присутствовать премьер Денис Шмыгаль и исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко.

"Остается вопрос по транспортировке, потому что в облгазах увеличение (тарифа - ред.) также произошло. Хотим услышать от НКРЕКП о плане действий относительно облгазов", - сказала нардеп.

Также на повестке дня вопрос помощи домохозяйствам, которые отказались от газа и перешли на электроотопление.

"Что делать с домохозяйствами, которые перешли на электрокотлы. Есть целые города, которые отказались от газа - ред.), например, Никополь. Часть льгот отменили. Хотим понять, какое решение. Как вариант - денежная субсидия", - добавила Кравчук.

Напомним, 12 января премьер-министр Шмыгаль заверил, что в ближайшее время цены на газ в Украине будут снижены - представители Министерства энергетики и "Нафтогаза" представили два плана решения вопроса тарифов.

А 13 января и.о. министра энергетики Витренко сообщил, что украинцы будут меньше платить за газ уже с февраля. Снижение цен на газ согласовали на совещании у Зеленского.