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14 января 2021, 12:45 6

В Раде могут отложить окончательный переход на электронный документооборот

14 января 2021, 12:45 6
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Соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте парламента
Соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте парламента
Фото из открытых источников
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В Раде предлагают отложить окончательный переход на электронный документооборот.

Соответствующий законопроект №4586 "О внесении изменения в пункт 3 раздела II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины относительно совершенствования электронной формы документооборота в Верховной Раде Украины" за авторством народного депутата из фракции "Слуга народа" Павла Фролова зарегистрирован на сайте парламента, пишет RegioNews.

Автор объясняет необходимость отсрочки тем, что "в течение 2020 года в Регламент Верховной Рады был внесен ряд изменений, в частности усиленно контрольную функцию Верховной Рады и предусмотрен ряд новых документов, которые должны прорабатываться в парламенте. Приведенные уточнения требуют создания новых алгоритмов в программном обеспечении электронного документооборота и соответствующего времени для этого".

"Кроме того, практика использования указанной автоматизированной системы показала необходимость уточнения перечня документов, которые должны создаваться в бумажной форме...При такой ситуации видится целесообразным продлить период опытной эксплуатации единой автоматизированной системы работы с документами с целью совершенствования ее функционала согласно обновленным парламентских процедур", - отмечается в пояснительной записке.

Законопроектом предлагается внести изменения в закон о Регламенте и определить, что "со дня вступления в силу настоящего закона и до первого дня седьмой сессии Верховного Совета девятого созыва документы, предусмотренные Регламентом Верховной Рады, создаются в бумажной или электронной форме". До этого предполагалось завершить окончательный переход на электронный документооборот со следующей сессии.

Ранее сообщалось, что в Украине планируют ввести электронную трудовую книжку.

Украина закон Верховная Рада парламент документ
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