Комитет Рады поддержал законопроект о сокращении количества нардепов до 300
Законопроект поддержали 17 членов комитета
Законопроект поддержали 17 членов комитета
В Украине могут сократить число народных депутатов до 300. Комитет Верховной рады по вопросам правовой политики рекомендует окончательно принять президентский законопроект №1017.
Как пишет RegioNews, такое решение члены комитета приняли в ходе сегодняшнего заседания.
Отметим, законопроект поддержали 17 членов комитета. Против выступил один парламентарий и пять - воздержались.
Предусмотрено, что после вступления в силу этим законом парламент, избранный до вступления в силу документа, продолжает исполнять свои полномочия до следующих выборов народных депутатов Украины.
Напомним, ранее в Офисе президента объяснили инициативу сокращения количества нардепов до 300.
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