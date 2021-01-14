Комитет Рады поддержал законопроект о сокращении количества нардепов до 300

Законопроект поддержали 17 членов комитета

Законопроект поддержали 17 членов комитета

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В Украине могут сократить число народных депутатов до 300. Комитет Верховной рады по вопросам правовой политики рекомендует окончательно принять президентский законопроект №1017.

Как пишет RegioNews, такое решение члены комитета приняли в ходе сегодняшнего заседания.

Отметим, законопроект поддержали 17 членов комитета. Против выступил один парламентарий и пять - воздержались.

Предусмотрено, что после вступления в силу этим законом парламент, избранный до вступления в силу документа, продолжает исполнять свои полномочия до следующих выборов народных депутатов Украины.

Напомним, ранее в Офисе президента объяснили инициативу сокращения количества нардепов до 300.