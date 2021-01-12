Местные коалициады. Кто будет контролировать Черновицкий облсовет

Президентская партия показала на местных выборах на Буковине хороший результат – в двух из трех вновь созданных райсоветах «Слуга народа» без проблем провела своих глав. По этой же логике, именно они должны были б формировать большинство в областном совете, а также претендовать на должность его руководителя

Президентская партия показала на местных выборах на Буковине хороший результат – в двух из трех вновь созданных райсоветах «Слуга народа» без проблем провела своих глав. По этой же логике, именно они должны были б формировать большинство в областном совете, а также претендовать на должность его руководителя

Однако "слуги" экзамен на единство не сдали. Зато торги за власть в регионе приобрели признаки политического триллера с кучей интриг и подковерных договоренностей.

RegioNews продолжает цикл статей, в которых рассказывает о том, кто и как формирует коалиции в облсоветах, а кто там оказывается в оппозиции. В этот раз мы анализируем поствыборную ситуацию на Буковине.

Почему проиграли победители

В Черновицкий областной совет вошли 8 политических сил, которые преодолели пятипроцентный барьер: "Слуга народа" была первой, получив 12 депутатских мест, "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Едина альтернатива" завоевали по 9 мандатов, Аграрная партия – 7, "Народный контроль", "За майбутне" и ОПЗЖ – по 6.

В публичной плоскости за должность главы облсовета соревновались Владимир Жаровский от "Слуги народа" и Алексей Бойко от Аграрной партии. Шансы последнего начали расти после того, как стало понятно, что сами "слуги" не имеют единодушной поддержки своего кандидата.

Кандидатуру Жаровского поддерживали в Офисе президента, а также глава партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко. Однако в процессе согласования стало очевидным, что треть провластной фракции все же ориентирована на другого столичного игрока – спикера парламента Дмитрия Разумкова и рассматривает возможность выдвижения на должность главы облсовета другого своего коллеги – руководителя местного Агентства регионального развития Алексея Грушко.

Борьба за влияние в области накалилась не на шутку. Ситуацией воспользовались более опытные политики, которые поломали планы как технологов Владимира Зеленского, так и большие надежды на пропрезидентское большинство в облсовете главы Черновицкой ОГА Сергея Осачука. "СН" проиграла борьбу за политическое влияние в области нынешнему руководителю буковинского отделения Аграрной партии Василию Козаку. Ему удалось объединить свою группу поддержки и через ряд непубличных переговоров договориться о правильном голосовании в среде идеологических оппонентов. Таких, как "ЕС", "Слуга народа" и даже ОПЗЖ.

"Ширка" по-буковински

Первая попытка избрать областного спикера не состоялась из-за анонимного сообщения о минировании помещения. Скорее всего, "анонимным террористам" необходимо было получить дополнительное время для того, чтобы окончательно договориться о будущей коалиции и распределении руководящих должностей. И они это время использовали эффективно – уже на следующий день 35 депутатов проголосовали за избрание представителя Аграрной партии Алексея Бойко главой облсовета. Новый руководитель впоследствии признается, что некоторым депутатам облсовета пришлось пройти через "чрезвычайно огромное давление" во время голосования, однако результатом этих перипетий стало то, что партия, которая заняла лишь четвертое место на выборах, получила первое кресло в президиуме.

Из-за того, что голосование за спикера происходит в тайном режиме, пока можно только примерно посчитать, какие фракции согласились на договоренности в полном составе, а какие - частично. Расчеты показывают, что все имеющиеся голоса отдали депутаты от АПУ, "Единой альтернативы", ОПЗЖ, а также часть от фракций "За майбутне", "ЕС" и "СН". А то, что предыдущий "договорняк" сработал четко, свидетельствует следующий процесс согласования руководящих должностей – депутаты без лишних хлопот избрали представителя партии "Слуга народа" Николая Гуйтора первым заместителем, а депутата от "ЕС" Михаила Павлюка - заместителем главы облсовета.

Должности глав постоянных комиссий разделили между собой депутаты из шести политических сил: по два руководящих кресла достались "Евросолидарности" и "Единой альтернативе", по одной – "Батькивщине", "СН", АПУ, "замайбутновцам" и даже ОПЗЖ. Обычно подобные объединения называют "широкой коалицией", хотя публично участники процесса отказываются употреблять это словосочетание. Ведь в таком случае избирателям "ЕС", "Слуги народа" и ОПЗЖ будет очень трудно объяснить своим избирателям, какие именно политические цели объединили эти фракции в одно большинство.

Роль "хозяина Бессарабии"

Еще в процессе договоренностей "Евросолидарность" заявляла о своем несогласии с попытками Банковой затянуть в "зеленое" большинство черновицкую областную фракцию "ЕС". Попутно в качестве аргумента напомнили, что их политическая сила никогда не сядет за один стол с теми, кто инициировал против пятого президента Петра Порошенко 71-но уголовное дело. Разрушение намерений "слуг народа" по созданию большинства в облсовете местные "порошенковцы" назвали поражением Офиса президента, а получение ряда влиятельных, хоть и не первых, должностей в различных советах Буковины – своим успехом. Но формальная публичная оппозиционность никак не повлияла на то, что в президиумах районных советов области, представители этих двух партий практически всегда находили место рядом. Это же произошло и в областном совете.

Все процессы, которые произошли на уровне региона, согласовывались и синхронизировались с распределением руководящих должностей в Черновицком горсовете. Даже в день голосования за главу облсовета сообщения о взрывчатке в Черновицкой ОГА и городском совете от анонимных заявителей пришли одновременно. Пауза нужна была в обоих органах власти для согласования интересов всех тех, кто приобщался к "ширке". Очевидно, что режиссер всего этого действа рассматривает Буковину как единый плацдарм для реализации своих будущих планов.

В настоящее время роль режиссера нынешней конфигурации большинства в облсовете подходит лидеру местных "аграриев" Козаку, которого за глаза называют "хозяином Бессарабии" и который сумел сделать своего ставленника Бойко главой облсовета. А разрулить ситуацию неопределенности, которая возникла после появления в "Слуге народа" второго кандидата, Козаку помогли буковинские старожилы от ОПЗЖ.

Черновицкие СМИ обращали внимание на то, что накануне первой сессии активную работу в облсовете проводил нардеп от ОПЗЖ Михаил Папиев. Он активно встречался с лидерами местных политических сил и подключал к переговорам киевских партийных лидеров. Нардеп прошлого созыва от "Народного фронта" и бывший соратник президента Порошенко по парламентской коалиции Максим Бурбак события в Черновицком облсовете прямо назвал результатом "договорняков" и созданием "ширки" ОПЗЖ с "ЕС".

Долго ли просуществует на Буковине союз таких идеологически и политически разных партий, время покажет. Вероятно, что победа "Слуги народа" в области и неспособность этой победой воспользоваться в скором времени повлечет за собой кадровые изменения в областной исполнительной власти. И тут очередные возможности вырисовываются перед влиятельным руководителем областной организации Аграрной партии Василием Козаком. Хоть он и поломал планы Банковой по получению кресла главы облсовета, однако продемонстрировал незаурядное умение находить нужных политических попутчиков. Да и с президентской политсилой его связывают достаточно близкие родственные отношения – его сын Владимир Козак сейчас представляет партию Зеленского в Верховной Раде.