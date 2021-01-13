"Да всплывет сам": Марцинкив во время совещания посмеялся над утопленником
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, который ранее протестовал против карантина выходного дня, пошутил над поисками тела местного жителя, что утонул в озере.
Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.
Во время заседания городского исполкома Марцинкив посмеялся над тем, что уже 4 дня не могут найти тело мужчины, который, вероятно, утонул в городском озере.
Нашли того хлопа или нет? Та он, вероятно, поплавал и пошел домой ... Та всплывет сам", - сказал со смехом городской голова.
Другие чиновники, которые принимали участие в заседании, тоже начали смеяться. При этом видно, что такая реакция не понравилось женщине, которая сидела возле мэра на совещании.
Напомним, Мэр Ивано-Франковска выступил против карантина выходного дня и назвал эту меру "половинчатым решением".
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