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13 января 2021, 20:32 182

"Да всплывет сам": Марцинкив во время совещания посмеялся над утопленником

13 января 2021, 20:32 182
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Спасатели уже несколько суток ищут тело мужчины в городском озере
Фото: из открытых источников
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Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, который ранее протестовал против карантина выходного дня, пошутил над поисками тела местного жителя, что утонул в озере.

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Во время заседания городского исполкома Марцинкив посмеялся над тем, что уже 4 дня не могут найти тело мужчины, который, вероятно, утонул в городском озере.

Нашли того хлопа или нет? Та он, вероятно, поплавал и пошел домой ... Та всплывет сам", - сказал со смехом городской голова.

Другие чиновники, которые принимали участие в заседании, тоже начали смеяться. При этом видно, что такая реакция не понравилось женщине, которая сидела возле мэра на совещании.

Напомним, Мэр Ивано-Франковска выступил против карантина выходного дня и назвал эту меру "половинчатым решением".

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