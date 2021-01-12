В "Слуге народа" отреагировали на внесение Дубинского в санкционный список Минфина США

На фракции еще не обсуждали внесение Дубинского в список санкций

На фракции еще не обсуждали внесение Дубинского в список санкций

Фото: Слуга народа / Facebook

Действия и высказывания народного депутата Александра Дубинского часто не совпадали с позицией правящей фракции "Слуга народа".

Как пишет RegioNews со ссылкой на LIGA.net, об этом заявила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук, комментируя попадание Дубинского в санкционный список Минфина США.

"Действия и высказывания Александра Дубинского часто не совпадали с позицией фракции "Слуга народа". Поэтому будет корректным, если такие личные события будет комментировать сам Александр Дубинский", — сказала она.

По словам Кравчук, на фракции еще не обсуждали внесение Дубинского в список санкций. Она добавила, что нардепам нужно время, чтобы изучить этот вопрос и обсудить его вместе.

В то же время Кравчук отметила, что официальная позиция Украины всегда заключалась в том, что вмешательство в процесс выборов в любой стране недопустимо.

Напомним, 11 января Дубинский попал в санкционный список Минфина США. Причиной же попадания в санкционный список Дубинский назвал "лживые доносы аферистов, которые фактически способствуют коррупции в Украине".