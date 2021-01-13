ВАКС объяснил, почему в деле судьи Вовка не продлили срок расследования

Главная причина - несоответствие ходатайства детектива с нормами УПК

Главная причина - несоответствие ходатайства детектива с нормами УПК

Фото: из открытых источников

Высший антикоррупционный суд отказал в дополнительном продлении срока досудебного расследования по делу о создании преступной организации и захвата власти судьями Окружного админсуда Киева, в частности его председателем Павлом Волком, за то, что в его тексте не было указано сути сообщения подозрения каждой конкретной личности - а их, кроме Волка, в деле еще 10.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ВАКС.

В суде отмечают, что досудебное расследование этого дела было начато 21 июня и его уже продлевали до 17 января 2021. Детектив ходатайствовал, что до этой даты невозможно закончить предварительное следствие, поскольку необходимо провести дополнительные следственные и процессуальные действия для установления всех обстоятельств совершенных уголовных правонарушений.

Защитники подозреваемых отметили, что указанное ходатайство необходимо вернуть детективу за то, что определением Апелляционной палаты ВАКС одному из подозреваемых отменено уведомление о подозрении по ст. 351-2 УК Украины, а в ходатайстве о продлении срока досудебного расследования указанная статья осталась. Аналогичная ситуация еще с другим подозреваемым - производства по подозрению его в совершении уголовного правонарушения по ч. 1 ст. 255 УК Украины закрыто", - заявили в ВАКС.

Еще одному лицу, которое указано в ходатайстве детектива, сообщение о подозрении вообще отменено, а потому его безосновательно указано в ходатайстве в качестве подозреваемого.

"Следственный судья ВАКС установил, что поданное ходатайство не соответствует требованиям п. 3 абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 УПК Украины, поскольку в ходатайстве вообще не указано сути сообщенного подозрения каждой конкретной личности. Вышеприведенные недостатки ходатайства делают невозможным установление тех обстоятельств, которые именно подлежат проверке во время досудебного расследования. Таким образом, следственный судья 6 января этого года постановил удовлетворить ходатайство защитников и вернуть детективу НАБУ ходатайство о продлении срока досудебного расследования", - добавили в суде.

Отмечается, что решение обжалованию не подлежит.

Напомним, ранее сообщалось, что 24 декабря НАБУ вручили Вовку повестку о вызове в суд, его ждали 5 января на судебном заседании.

Зато 5 января в деле "пленок ОАСК" суд отказал в принудительном приводе Вовка, заседание перенесли.