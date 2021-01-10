В интернете появились фото главы КСУ Тупицкого на отдыхе в ОАЭ

Суточная аренда виллы в отеле, где предположительно отдыхает глава суда, стоит более 300 тысяч гривен

Суточная аренда виллы в отеле, где предположительно отдыхает глава суда, стоит более 300 тысяч гривен

Фото: censor.net

Главу Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого сфотографировали во время отдыха на королевской вилле в Дубае (ОАЭ).

Как передает RegioNews, об этом сообщает Telegram-канал "Карточный офис".

Как сообщают авторы фото, которые стали свидетелями и слушателями нескольких разговоров судьи: Тупицкий считает президента болваном из-за введения карантина, в принципе очень недоволен руководством государства и очень расстроен из-за невозможности посещать спортзал", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что глава КСУ провел на отдыхе ряд встреч с представителями украинского и российского бизнеса.

Сообщалось, что Тупицкий отдыхает в Объединенных Арабских Эмиратах и ​​арендует королевскую виллу за 300 тыс. грн в сутки.

Ранее нардеп 8 созыва и член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко сообщил, что 6 января Александр Тупицкий с женой покинул Украину и вылетел на отдых Объединенные Арабские Эмираты.