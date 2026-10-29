22:56  28 октября
В Сумской области во время разминирования погибли двое саперов ГСЧС
07:23  29 октября
В Харькове российский дрон попал в учебное заведение
09:49  29 октября
В двух районах Киева экстренно выключили электроэнергию
UA | RU
UA | RU
29 октября 2026, 10:35

Меморандум не помог: в Киеве снова взлетели цены на такси во время тревоги

29 октября 2026, 10:35
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Киеве после объявления о подписании меморандума между правительством и популярными сервисами такси снова выросла стоимость поездок во время воздушных тревог и остановки общественного транспорта

Об этом пишет RegioNews.

27 октября премьер-министр Сергей Корецкий заявил о подписании меморандума с цифровыми платформами Bolt, Uklon, Uber и OPTI. Ожидалось, что это поможет избежать ситуаций, когда цены на такси в Киеве растут в два-три раза.

Согласно условиям меморандума, повышение стоимости поездки из-за роста спроса не должно превышать 75% от базового тарифа. То есть если при обычных условиях поездка стоит 200 гривен, во время действия ограничений ее стоимость не должна превышать 350 гривен.

Ограничения должны действовать во время воздушной тревоги красного уровня и не менее двух часов после ее отбоя или до восстановления нормальной работы общественного транспорта и движения по мостам.

Однако, как свидетельствуют скриншоты стоимости поездок, 29 октября во время воздушной тревоги тарифы снова выросли.

Например, по запросу "такси Осокорки – Майдан Незалежности" при обычных условиях, без воздушных тревог, значительных пробок и повышенного спроса, поездка стоит ориентировочно 190-240 грн в классе "Эконом" или "Стандарт", 240-300 грн в классе "Комфорт" и класс "Комфорт".

Как известно, при воздушных тревогах в Киеве стоимость поездок на такси регулярно растет в несколько раз. Подобная ситуация возникла и 22 октября, когда из-за повреждений Южного моста и части инфраструктуры метрополитена утром ограничили движение по переправе. Следовательно, тарифы на такси существенно подскочили. В частности, поездка с Осокорков в Майдан Незалежности могла стоить около 1325 грн.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Кабмин Киев цена такси меморандум воздушная тревога
Во время обстрела Киева 16-летний школьник угнал автомобиль военного, который находился в укрытии
28 октября 2026, 10:27
Кличко показал Южный мост в Киеве после ракетного удара РФ
27 октября 2026, 09:40
Все новости »
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
В Конотопе Сумской области возобновили электроснабжение: какая ситуация со светом в других регионах
29 октября 2026, 10:31
Россияне атаковали FPV-дроном автобус в Запорожье: четверо раненых
29 октября 2026, 10:10
Гуманитарный груз в Олешки планируют доставить 30 октября
29 октября 2026, 09:53
В двух районах Киева экстренно выключили электроэнергию
29 октября 2026, 09:49
Россияне атаковали Павлоград: вспыхнули магазин и дом, пострадал ребенок
29 октября 2026, 09:42
Российские войска продвинулись в Запорожской и Донецкой областях – DeepState
29 октября 2026, 09:17
В США отказались расследовать перебои Starlink в Украине – АР
29 октября 2026, 08:57
Погибла 16-летняя пассажирка: в Житомирской области задержали нетрезвую водительницу
29 октября 2026, 08:42
На Сумщине из-за атаки российских дронов пострадали восемь человек
29 октября 2026, 08:28
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Все публикации »
Юрий Касьянов
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Все блоги »