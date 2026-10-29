Меморандум не помог: в Киеве снова взлетели цены на такси во время тревоги

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В Киеве после объявления о подписании меморандума между правительством и популярными сервисами такси снова выросла стоимость поездок во время воздушных тревог и остановки общественного транспорта

Об этом пишет RegioNews.

27 октября премьер-министр Сергей Корецкий заявил о подписании меморандума с цифровыми платформами Bolt, Uklon, Uber и OPTI. Ожидалось, что это поможет избежать ситуаций, когда цены на такси в Киеве растут в два-три раза.

Согласно условиям меморандума, повышение стоимости поездки из-за роста спроса не должно превышать 75% от базового тарифа. То есть если при обычных условиях поездка стоит 200 гривен, во время действия ограничений ее стоимость не должна превышать 350 гривен.

Ограничения должны действовать во время воздушной тревоги красного уровня и не менее двух часов после ее отбоя или до восстановления нормальной работы общественного транспорта и движения по мостам.

Однако, как свидетельствуют скриншоты стоимости поездок, 29 октября во время воздушной тревоги тарифы снова выросли.

Например, по запросу "такси Осокорки – Майдан Незалежности" при обычных условиях, без воздушных тревог, значительных пробок и повышенного спроса, поездка стоит ориентировочно 190-240 грн в классе "Эконом" или "Стандарт", 240-300 грн в классе "Комфорт" и класс "Комфорт".

Как известно, при воздушных тревогах в Киеве стоимость поездок на такси регулярно растет в несколько раз. Подобная ситуация возникла и 22 октября, когда из-за повреждений Южного моста и части инфраструктуры метрополитена утром ограничили движение по переправе. Следовательно, тарифы на такси существенно подскочили. В частности, поездка с Осокорков в Майдан Незалежности могла стоить около 1325 грн.