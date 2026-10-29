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Из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру зафиксированы новые обесточивания в Донецкой, Сумской и Харьковской областях

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

По состоянию на утро энергетики возобновили электроснабжение всех потребителей Конотопа в Сумской области. Свет подают поочередно, а в течение дня возможны временные аварийные отключения из-за ремонтных работ.

Новые обесточивания в результате российских атак зафиксировали в прифронтовых и приграничных регионах, в частности, Донецкой, Сумской и Харьковской областях. Восстановительные работы начнут, как только разрешит ситуация с безопасностью.

В части регионов действуют графики почасовых отключений, а для промышленности и бизнеса ограничение мощности.

В Киеве и Киевской области из-за повреждения оборудования ввели аварийные отключения. Ранее обнародованные графики там бездействуют. К плановым ограничениям вернутся после стабилизации энергосистемы.

Напомним, Конотоп на Сумщине шесть дней был без электроснабжения после российской атаки на объект энергетической инфраструктуры.