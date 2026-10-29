Украинская делегация отправилась в оккупированные Олешки: что известно

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Украинская делегация во главе с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцем отправилась в направлении временно оккупированных Олешек Херсонской области

Об этом сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает RegioNews.

По его словам, украинская команда уже отправилась в Олешки и будет информировать о ходе операции.

"Будем наблюдать и сообщать о ходе операции, как только будет появляться связь. Берегите себя, ребята", – сказал Арахамия.

Как известно, перед доставкой гуманитарного груза специалисты производили разминирование маршрутов, необходимых для проведения операции. Гуманитарный груз в оккупированные Олешки планируют доставить 30 октября.

Ранее украинский и российский генеральные штабы сообщили, что с ночи 27 октября вводится режим прекращения огня в определенном районе для проведения гуманитарной операции во временно оккупированных Олешках.

В Генштабе ВСУ также призвали граждан не распространять непроверенную информацию о маршрутах передвижения людей и гуманитарных колонн во время эвакуации.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия, вероятно, постарается организовать эвакуацию жителей оккупированных Олешек так, чтобы люди выезжали в направлении РФ, а не на подконтрольную Украине территорию.

По данным Херсонской ОВА, в оккупированных Олешках около 2 тысяч украинцев, среди которых почти 50 детей, остаются без должного доступа к пище, воде и электроэнергии. С марта украинские военные доставляют жителям продовольствие через Днепр с помощью беспилотников.