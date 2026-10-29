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Зарабатывал на погребениях военных: в Полтаве чиновника приговорили к 5 годам

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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Чиновник коммунального предприятия похоронно-ритуального обслуживания Полтавского горсовета требовал от предпринимателя 25% дохода за перевозку погибших военных

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Отмечается, что чиновник систематически требовал деньги от предпринимателя за возможность беспрепятственно предоставлять ритуальные услуги. В частности, он хотел получать четверть дохода от перевозки тел погибших военных, а также ежемесячную плату в размере 1000 грн. за каждое захоронение.

Правоохранители задержали чиновника при очередном получении неправомерной выгоды. В июле 2023 года прокуроры Офиса Генерального прокурора направили обвинительный акт в суд.

26 октября 2026 года суд признал должностное лицо виновным по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и назначил ему пять лет лишения свободы.

Также суд постановил конфисковать половину принадлежащего ему имущества и запретил занимать определенные должности в течение трех лет.

Напомним, ранее на Волыни разоблачили заместителя начальника Западного межрегионального управления Гоструда. Он просил взятку за влияние на результаты расследования гибели работника на строительстве.

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