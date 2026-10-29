РФ ударила дроном по электропоезду в Днепре: 13 погибших, пятеро раненых
В четверг, 29 октября, российский реактивный беспилотник нанес удар по одной из платформ железнодорожного вокзала Днепра
Об этом сообщает начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа и Укрзализныця, передает RegioNews.
В это время на платформе находился электропоезд №866 "Днепр – Запорожье".
Несмотря на объявленную повышенную опасность, на платформе оставались люди.
В результате атаки погибли 13 человек, по меньшей мере пятеро получили ранения.
На месте удара работают спасатели, медики и правоохранители. Пострадавшим оказывают необходимую помощь.
Напомним, утром 29 октября российские войска атаковали беспилотником Павлоград Днепропетровской области. Вспыхнули магазин и дом, пострадал ребенок.
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