Фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую ОВА и пресс-центр ГСЧС.

В результате атаки загорелось здание сельскохозяйственного предприятия.

К моменту удара на птицеферме находились около 16 тысяч птиц. Огнеборцам удалось спасти 15 тысяч из них.

Пожар ликвидировали. На месте продолжают работу оперативные службы.

Напомним, 28 октября около 19:00 российские войска нанесли удар по гражданскому предприятию в Ровенской области. Погиб мужчина, возник пожар.