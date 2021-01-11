Апелляцию по застройщику Микитасю перенесли на конец января - СМИ

Причиной принятия такого решения стало то, что в суд не явились прокуроры

Причиной принятия такого решения стало то, что в суд не явились прокуроры

Фото: из открытых источников

Сегодня, 11 января, в Киеве суд принял решение перенести апелляцию относительно экс-владельца "Укрбуда" Максима Микитася, которого на два месяца отправили в СИЗО без альтернативы залога.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал "Политика Страны".

Апелляцию по застройщику Микитасю перенесли на 20 января на 11:00 в связи с тем, что не явились прокуроры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что о переносе ходатайствовала также и сторона защиты Микитася.

Напомним, Микитасю не смогли избрать меру пресечения, адвокаты заявили об отводе судьи - Микитася подозревают в заказе похищения юриста столичной компании, однако подозреваемый заявляет о давлении из-за показаний, которые он дал против заместителя председателя ОП Олега Татарова.

29 декабря Нацполиция провела обыск в доме Микитася, ему вручили подозрение.

НАБУ заявляет о незаконном давлении и блокировании расследований из-за вручения подозрения Микитасю.

30 декабря Микитась явился на судебное заседание и заявил о давлении и угрозах, хотя Нацполиция заявлала, что объявленное подозрение Микитасю не связано с коррупционными преступлениями, в которых он фигурирует, и призвала "не манипулировать информацией", поскольку следствие еще продолжается.