В Раде заявили, что Конституционный Суд может работать и без Тупицкого

Там считают, что отстранение главы КСУ главой государства было законным

Там считают, что отстранение главы КСУ главой государства было законным

Фото: КСУ

Указ президента Украины Владимира Зеленского об отстранении председателя Конституционного Суда Александра Тупицкого не приведет к блокированию работы КСУ.

Как пишет RegioNews такое мнение в комментарии "Укринформу" выразил председатель комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин.

По его словам, отстранение главы КСУ главой государства было законным.

"Никаких решений ни одного органа власти, которые каким-то образом влияли на работу Конституционного Суда не принималось... Суд может работать и без господина Тупицкого временно пока он является отстраненным от должности”, - отметил парламентарий.

Костин напомнил, что согласно законодательству в случае отсутствия председателя КСУ его обязанности исполняет первый заместитель.

Говоря о процедуре досрочного увольнения судьи Конституционного Суда, председатель правового парламентского комитета высказал предположение о необходимости дискуссии по ее изменению, напомнив, что сейчас судей может уволить только КСУ.

Напомним, ранее в КСУ заявили, что Тупицкий будет работать и дальше, несмотря на указ Зеленского о его отстранении.

Известно, что 29 декабря Зеленский созвал заседание СНБО из-за кризиса с Конституционным судом и в тот же день устранил Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца.

30 декабря в КСУ заявили, что Зеленский вышел за пределы полномочий, когда устранил Тупицкого и объявили о намерении через отстранение Тупицкого президентом провести спецзаседание.

В Офисе президента в ответ заявили, что заявление КСУ о превышении Зеленским полномочий "юридически ничтожной"