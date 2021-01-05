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05 января 2021, 15:27 87

Дело "пленок ОАСК": суд отказал в принудительном приводе Вовка

05 января 2021, 15:27 87
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Заседание перенесли
Заседание перенесли
Фото из открытых источников
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Высший антикоррупционный суд отказал прокурору в применении принудительного привода к председателю ОАСК Вовка для рассмотрения ходатайства об избрании ему меры пресечения в рамках дела так называемых “пленок ОАСК”.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на УНН.

Высший антикоррупционный суд отказал прокурору в применении принудительного привода к председателю Окружного административного суда Киева Павла Вовка для рассмотрения ходатайство об избрании ему меры пресечения в рамках дела так называемых "пленок ОАСК”. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Алеся Чемерис.

На вопрос, отказал ли ВАКС в применении принудительного привода к Вовку, Чемерис ответила: "Да”, - сообщает издание.

По ее словам, заседание перенесли на 12 и 13 января.

Так, Вовк с октября игнорирует заседания в ВАКС.

Напомним, ранее сообщалось, что еще 26 ноября у генпрокурора просили разрешения на арест судей Окружного админсуда, поскольку ни председатель суда Вовк, ни другие судьи не приходят на заседание по избранию меры пресечения.

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