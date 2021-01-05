Дело "пленок ОАСК": суд отказал в принудительном приводе Вовка
Высший антикоррупционный суд отказал прокурору в применении принудительного привода к председателю ОАСК Вовка для рассмотрения ходатайства об избрании ему меры пресечения в рамках дела так называемых “пленок ОАСК”.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на УНН.
Высший антикоррупционный суд отказал прокурору в применении принудительного привода к председателю Окружного административного суда Киева Павла Вовка для рассмотрения ходатайство об избрании ему меры пресечения в рамках дела так называемых "пленок ОАСК”. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Алеся Чемерис.
На вопрос, отказал ли ВАКС в применении принудительного привода к Вовку, Чемерис ответила: "Да”, - сообщает издание.
По ее словам, заседание перенесли на 12 и 13 января.
Так, Вовк с октября игнорирует заседания в ВАКС.