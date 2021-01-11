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11 января 2021, 18:59 1

ВАКС объяснил, почему отказал в принудительном приводе Вовка: ввиду отсутствия доказательств вручения ему повестки

11 января 2021, 18:59 1
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Ходатайство прокурора отклонили
Ходатайство прокурора отклонили
Фото из открытых источников
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Высший антикоррупционный суд отказал прокурору в применении принудительного привода к председателю Окружного админсуда Киева Павла Вовка за отсутствия доказательств, подтверждающих получение подозреваемым повестки о вызове в суд.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу ВАКС.

В Высшем антикоррупционном суде объяснили, почему отклонили ходатайство прокурора Специализированной прокуратуры Офиса Генерального прокурора о применении к председателю Окружного административного суда Киева меры пресечения в виде залога.

Во время рассмотрения указанного ходатайства прокурор, в порядке ст. 141 УПК Украины, заявил ходатайство о приводе подозреваемого, поскольку тот в судебное заседание не явился и о причинах неприбытия не сообщил. Прокурор во время судебного заседания подчеркивал, что председатель Окружного админсуда Киева был надлежащим образом уведомлен о дату, время и место судебного заседания.

Наряду с этим, отметил судья, отсутствуют доказательства вручения повестки о вызове. Лицо, которое сообщало о вызове, во время того, как подозреваемый садился в автомобиль, действительно вбросил в авто два листа бумаги. Однако, суд не получил доказательств, что эти листы были именно повесткой о вызове, - говорится в сообщении.

В ВАКС отметили, что какого содержания были указаны два листа бумаги - также не понятно.

Так, следственный судья ВАКС, учтя отсутствие доказательств подтверждения получения подозреваемым повестки о вызове или ознакомления его с ее содержанием другим путем, не удовлетворил ходатайство прокурора по поводу последнего, - пояснили в суде.

В суде также напомнили, что следующее судебное заседание по избранию меры пресечения председателю Окружного админсуда Киева назначено на 12 января 2021 года в 11:00, по адресу Крещатик, 42 а. Номер дела 991/8516/20.

Напомним, ранее сообщалось, что 24 декабря НАБУ вручили Вовку повестку о вызове в суд, его ждали 5 января на судебном заседании.

Зато 5 января в деле "пленок ОАСК" суд отказал в принудительном приводе Вовка, заседание перенесли.

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