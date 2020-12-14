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14 декабря 2020, 18:58 8

Подозреваемые в деле "пленок ОАСК" Вовк и Келеберда очередной раз не явились в суд

14 декабря 2020, 18:58 8
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Соответственно, им не могут избрать меру пресечения
Соответственно, им не могут избрать меру пресечения
Фото из открытых источников
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Председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк и судья Владимир Келеберда в очередной раз не явились на заседание Высшего антикоррупционного суда по рассмотрению ходатайств об избрании им меры пресечения в рамках дела так называемых "пленок ОАСК".

Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис, передает RegioNews.

На вопрос, явились ли сегодня на заседание Павел Вовк и Владимир Келеберда, Чемерис ответила: "Нет, отложили на 9:30 (заседания относительно Вовка —ред) и на 10:00 23 декабря (заседание в отношении Келеберды — ред.)”.

Раньше детективы НАБУ направили Генпрокурору Ирине Венедиктовой проекты ходатайств Высшего совета правосудия о предоставлении разрешения на задержание и содержание под стражей председателя ОАСК Павла Вовка и еще трех судей, которые систематически не являются на заседания в ВАКС по рассмотрению ходатайств об избрании им меры пресечения в рамках дела так называемых "пленок ОАСК”.

Напомним, ранее сообщалось, что НАБУ вызвало Павла Вовка и еще трех судей ОАСК для участия в следственных действиях.

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