Суд закрыл дело о запрете деятельности "Партии Шария"

Истец Виктор Шарий подал заявление об отказе от иска

Истец Виктор Шарий подал заявление об отказе от иска

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Окружной административный суд города Киева закрыл дело по иску гражданина Виктора Шария в Министерство юстиции Украины, в котором он требовал запретить "Партию Шария".

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК, передает RegioNews.

Так, истец требовал признать противоправной бездеятельность Минюста относительно непринятия решения об обращении в суд с иском о запрете деятельности политической партии "Партия Шария".

Также истец требовал обязать ответчика обратиться в суд с иском о запрете указанной партии. Виктор Шарий в иске подчеркивал, что использование его фамилии в названии партии не должно использоваться без его согласия.

Производство по делу было открыто 11 ноября 2020 года, а 4 декабря 2020 года истцом было подано в суд заявление об отказе от иска. ОАСК постановил принять отказ истца от иска и закрыл производство по делу", - рассказали в ОАСК.

Напомним, 23 июля стало известно, что в Украине хотят запретить партию Шария. Решается вопрос об открытии производства об отмене государственной регистрации партии.

7 ноября СБУ возбудила уголовное дело против Шария за посягательство на территориальную целостность страны.

Также Шарий рассказал, кто в Офисе президента хочет запретить его партию.