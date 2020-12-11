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11 декабря 2020, 12:42 232

Судьи Антикорсуда получили за ноябрь от 35 до 199 тыс. грн зарплаты

11 декабря 2020, 12:42 232
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Рixabay
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Судьи Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты суда получили от 35,2 тысячи гривен до 199 тысячи гривен зарплаты за ноябрь.

Как пишет RegioNews, об этом со ссылкой на ответ суда сообщили "Украинские новости" в пятницу, 11 декабря.

Так, зарплата руководителя аппарата суда Богдана Крикливенко за ноябрь составила 179 606 гривен.

Зарплаты остальных судей за ноябрь следующими:

  • судья Инна Билоус получила 137 483 гривны;
  • судья Андрей Бицюк - 156 833 гривны;
  • судья Сергей Боднар - 108 124 гривны;
  • судья Владимир Воронько - 179 786 гривен;
  • судья Татьяна Гавриленко - 96 068 гривен;
  • судья Маркиян Галабала - 142 771 гривна;
  • судья Николай Глотов - 153 643 гривны;
  • судья Виталий Дубас - 126 908 гривен;
  • судья Лариса Задорожная - 158 635 гривен;
  • судья Инна Калугина - 148 059 гривен;
  • судья Олег Колиуш - 153 347 гривен;
  • судья Алексей Кравчук - 148 059 гривен;
  • судья Виталий Крикливый - 145 421 гривна;
  • судья Виктор Маслов - 137 483 гривны;
  • судья Вера Михайленко - 120 613 гривен;
  • судья Дмитрий Михайленко - 148 059 гривен;
  • судья Наталья Мовчан - 198 991 гривна;
  • судья Сергей Мойсак - 163 669 гривен;
  • судья Андрей Никифоров - 126 908 гривен;
  • судья Виктор Ногачевский - 126 908 гривен;
  • судья Оксана Олейник - 142 865 гривен;
  • судья Олег Павлишин - 136 980 гривен;
  • судья Игорь Панаид - 121 473 гривны;
  • судья Виктор Панкулич - 126 908 гривен;
  • судья Ольга Саландяк - 77 555 гривен;
  • судья Александр Семенников - 137 483 гривны;
  • судья Екатерина Сикора - 142 771 гривна;
  • судья Игорь Строгий - 32 734 гривны;
  • судья Олег Ткаченко - 126 908 гривен;
  • судья Леся Федорак - 152 340 гривен;
  • судья Олег Федоров - 114 821 гривна;
  • судья Тимур Хамзин - 121 872 гривны;
  • судья Валерия Чорная - 174 979 гривен;
  • судья Екатерина Широкая - 108 715 гривен;
  • судья Ярослав Шкодин - 142 771 гривна.

Напомним, мэру Харькова Кернесу подняли зарплату.

суд Украина зарплаты ВАКС коррупция
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