Судьи Антикорсуда получили за ноябрь от 35 до 199 тыс. грн зарплаты
Больше всего получила судья Наталья Мовчан - 198 991 грн
Больше всего получила судья Наталья Мовчан - 198 991 грн
Судьи Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты суда получили от 35,2 тысячи гривен до 199 тысячи гривен зарплаты за ноябрь.
Как пишет RegioNews, об этом со ссылкой на ответ суда сообщили "Украинские новости" в пятницу, 11 декабря.
Так, зарплата руководителя аппарата суда Богдана Крикливенко за ноябрь составила 179 606 гривен.
Зарплаты остальных судей за ноябрь следующими:
- судья Инна Билоус получила 137 483 гривны;
- судья Андрей Бицюк - 156 833 гривны;
- судья Сергей Боднар - 108 124 гривны;
- судья Владимир Воронько - 179 786 гривен;
- судья Татьяна Гавриленко - 96 068 гривен;
- судья Маркиян Галабала - 142 771 гривна;
- судья Николай Глотов - 153 643 гривны;
- судья Виталий Дубас - 126 908 гривен;
- судья Лариса Задорожная - 158 635 гривен;
- судья Инна Калугина - 148 059 гривен;
- судья Олег Колиуш - 153 347 гривен;
- судья Алексей Кравчук - 148 059 гривен;
- судья Виталий Крикливый - 145 421 гривна;
- судья Виктор Маслов - 137 483 гривны;
- судья Вера Михайленко - 120 613 гривен;
- судья Дмитрий Михайленко - 148 059 гривен;
- судья Наталья Мовчан - 198 991 гривна;
- судья Сергей Мойсак - 163 669 гривен;
- судья Андрей Никифоров - 126 908 гривен;
- судья Виктор Ногачевский - 126 908 гривен;
- судья Оксана Олейник - 142 865 гривен;
- судья Олег Павлишин - 136 980 гривен;
- судья Игорь Панаид - 121 473 гривны;
- судья Виктор Панкулич - 126 908 гривен;
- судья Ольга Саландяк - 77 555 гривен;
- судья Александр Семенников - 137 483 гривны;
- судья Екатерина Сикора - 142 771 гривна;
- судья Игорь Строгий - 32 734 гривны;
- судья Олег Ткаченко - 126 908 гривен;
- судья Леся Федорак - 152 340 гривен;
- судья Олег Федоров - 114 821 гривна;
- судья Тимур Хамзин - 121 872 гривны;
- судья Валерия Чорная - 174 979 гривен;
- судья Екатерина Широкая - 108 715 гривен;
- судья Ярослав Шкодин - 142 771 гривна.
Напомним, мэру Харькова Кернесу подняли зарплату.
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