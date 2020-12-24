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24 декабря 2020, 15:39 10

НАБУ вручили Вовку повестку о вызове в суд

24 декабря 2020, 15:39 10
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Его ждут 5 января на судебном заседании
Его ждут 5 января на судебном заседании
Фото: из открытых источников
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Детективы Национального антикоррупционного бюро вручили повестку о вызове в Высший антикоррупционный суд главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Подозреваемого ждут 5 января 2021 года на следующем судебном заседании ВАКС, где он будет иметь возможность защитить свои права и интересы в состязательном процессе", - говорится в сообщении.

Известно, что вручение повестки состоялось во время празднования, организованного президентом одного из юридических вузов Украины. На этом праздновании объявленный в розыск глава ОАСК находился как приглашенный гость.

Ранее сообщалось, что НАБУ объявило главу Окружного админсуда Киева Вовка в розыск.

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