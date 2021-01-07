В Украину возвращаются четверо моряков, которых пять лет удерживали в Ливии

В 2017 году ливийский суд приговорил их к 5 годам тюрьмы

В 2017 году ливийский суд приговорил их к 5 годам тюрьмы

Фото: Укринформ

На родину возвращаются четверо украинских моряков с судна Captain Khayyam, которых удерживали в Ливии с 2016 года

Об этом сообщили в Офисе президента Украины, пишет RegioNews.

Моряки Евгений Морарь, Владимир Тостоган Олег Войнеровський и Павел Чайка уже в дороге домой. Все они – члены экипажа танкера Captain Khayyam, который был задержан в территориальных водах Ливии 13 февраля 2016 года. В декабре 2017 года ливийский суд приговорил их к пяти годам заключения.

Поскольку двое украинских моряков имеют проблемы со здоровьем, представители Украины неоднократно поднимали перед ливийской стороной вопрос их освобождения из гуманитарных соображений.

Украинское государство не забывает и не оставляет в беде своих граждан. И мы делаем все возможное, используем все каналы, чтобы украинцы, которые хотят вернуться домой, могли это сделать. Потому что государство существует для гражданина, для защиты его прав и свободы. А граждане защищают нашу страну. Именно так и должно быть", – прокомментировал это событие Владимир Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поздравил христиан восточного обряда с Рождеством Христовым.