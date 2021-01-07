В Вооруженных силах Украины зафиксировали 117 новых случаев Covid-19

За сутки госпитализированы восемь военных

За сутки госпитализированы восемь военных

Фото: Суспильне

По состоянию на 7 января в Вооруженных силах Украины на COVID-19 болеет 1355 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 117 новых случаев заболевания.

Об этом говорится в сообщении Медицинских сил ВСУ в Facebook, пишет RegioNews.

По состоянию на 10.00 7 января в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет – 1355 человек", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки зарегистрировано 117 новых случаев заболевания.

Также сообщается о госпитализации 8 человек, на лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 109 человек.

Всего за время пандемии в ВСУ выздоровели 13090 человек, 38 - умерли.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 239 человек, при этом в 121 военнослужащего заканчивается изоляция ближайших трех суток.

цемент Эпидемическая обстановка в Вооруженных Силах Украины. По состоянию на 10.00 07 января в Вооруженных Силах Украины на острую... Posted by Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины on Thursday, January 7, 2021

Напомним, по состоянию на утро 7 января в Украине зафиксировано 8 997 новых случаев коронаавирусной болезни COVID-19.