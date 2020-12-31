НАБУ и САП обвиняют Офис Генпрокурора в незаконной защите экс-министра времен Януковича

Речь идет об экс-министре экологии и природных ресурсов и подкупе им должностных лиц для закрытия уголовного производства

Речь идет об экс-министре экологии и природных ресурсов и подкупе им должностных лиц для закрытия уголовного производства

Фото из открытых источников

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявляют о беспрецедентном сопротивлении со стороны отдельных лиц Офиса Генерального прокурора и Печерского районного суда города Киева, через которых министр времен президента Януковича может избежать ответственности за совершенное тяжкое коррупционное преступление.

Заявление об этом обнародовано на сайте НАБУ, передает RegioNews.

Эксминистр экологии и природных ресурсов в сговоре с топ-чиновниками налоговых органов летом 2020 года организовали подкуп руководителей НАБУ и САП, чтобы те закрыли уголовное производство по подозрению экс-министра в завладении и дальнейшей легализации средств, выделенных Национальным банком в качестве рефинансирования частному "Реал Банку".

Детективы НАБУ разоблачили пособников экс-министра в июне 2020 года, сразу после предоставления ими неправомерной выгоды в 5 млн долл. США в интересах экс-министра. Это — крупнейшая в истории Украины задокументированная взятка правоохранителям. Расследование указанных фактов детективы НАБУ завершили в начале декабря 2020 года. Прокуроры сочли собранные доказательства достаточными для направления дела в суд. Сейчас продолжается ознакомление стороны защиты с материалами дела, - говорится в заявлении.

В то же время, заявители утверждают, что несмотря на то, что дело уже расследовано, Печерский районный суд города Киева 24 декабря 2020 года тайно, без участия прокуроров САП, принял решение, которым фактически обязал Генерального прокурора забрать производство у НАБУ и передать в другой орган досудебного расследования.

Решение Печерского райсуда является незаконным, поскольку закон прямо запрещает передавать дела Национального бюро другим органам досудебного расследования. Суд отказался предоставить соответствующее постановление прокурорам САП, зато предоставил его вопреки законодательству, представителю Офиса Генерального прокурора, который не является прокурором по делу и не может участвовать в процессуальных действиях, - отмечается в заявлении.

Заявители добавляют, что "вместо противодействия незаконным действиям суда, Офис Генерального прокурора способствует их легитимизации".

Такого количества явно незаконных действий органов прокуратуры и органов судебной власти мы не наблюдали за весь период существования антикоррупционных органов. учитывая изложенное и в свете установленных детективами НАБУ фактов, которые могут свидетельствовать о влиянии экс-министра экологии и природных ресурсов на действующих чиновников в органах власти, в том числе правоохранительных органах, передача дела в другой орган досудебного расследования может привести к тому, что топчиновник, уличен в совершении коррупционного преступления, избежит ответственности за содеянное, - отмечают в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что у НАБУ забрали дело рекордной взятки в $5 млн Злочевского, и в ведомстве заявили об очередном "похищении” у НАБУ дела о топ-коррупции.