За пол года рейтинг Зеленского упал на 10%, "слугам" доверяют меньше - КМИС

Не доверяют действующему президенту 59,6% опрошенных граждан

Не доверяют действующему президенту 59,6% опрошенных граждан

Фото: Офис президента

Если бы выборы президента Украины состоялись в декабре 2020 года, действующий президент Владимир Зеленский смог бы получить наибольшее количество голосов, однако за пол года его рейтинг упал с 37,6% до 27,7%.

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии, передает RegioNews.

Респондентам предложили два списка кандидатов. Согласно первому списку, наибольшую поддержку имеет Владимир Зеленский (27%). Второе и третье места делят Юрий Бойко (14,7%) и Петр Порошенко (13,7%).

Далее следуют Виктор Медведчук (8,7%), Юлия Тимошенко (7,5%), Олег Ляшко (6,3%), Владимир Гройсман (5,5%), Сергей Притула (4,1%), Дмитрий Разумков (3,4%).

Во втором списке отсутствовали Виктор Медведчук и Дмитрий Разумков. В этом случае также наибольшую поддержку имеет Зеленский, которого поддержали бы 27,7% граждан, которые определились с выбором. На втором месте - Юрий Бойко (20,8%), на третьем - Петр Порошенко (14,2%). Далее следуют Юлия Тимошенко (7,3%), Игорь Смешко (6,5%), Олег Ляшко (6,2%), Владимир Гройсман (6%), Сергей Притула (3,8%).

Владимир Зеленский остается политиком, которому украинцы доверяют больше всего - 32,8%. В то же время, не доверяют действующему президенту 59,6% опрошенных граждан. Баланс доверия-недоверия к главе государства составляет -26,8%.

Также теряет лидерство президентская партия "Слуга народа". Рейтинг партий возглавляют "ОПЗЖ" (23,1% среди респондентов, которые определились с выбором), "Слуга народа" (20,9%), "Европейская Солидарность" (14,1%) и "Батькивщина" (9,8% ).

Киевский международный институт социологии провел опрос с 17 до 23 декабря 2020 года по всей территории Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Методом личного интервью было опрошено 1200 респондентов.

Напомним, "Слуга народа" теряет лидерство в рейтинге партий. Разница между рейтингами трех политсил находится в пределах погрешности.