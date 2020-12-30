09:15  30 декабря
Коронавирус не отступает, за сутки почти 8 тысяч новых случаев
09:03  30 декабря
Зеленский уволил Сергея Сергийчука с должности главы Черкасской ОГА
08:13  30 декабря
Боевики семь раз нарушили "тишину" с запрещенного вооружения
UA | RU
UA | RU
30 декабря 2020, 11:46 113

За пол года рейтинг Зеленского упал на 10%, "слугам" доверяют меньше - КМИС

30 декабря 2020, 11:46 113
Читайте також українською мовою
Не доверяют действующему президенту 59,6% опрошенных граждан
Не доверяют действующему президенту 59,6% опрошенных граждан
Фото: Офис президента
Читайте також
українською мовою

Если бы выборы президента Украины состоялись в декабре 2020 года, действующий президент Владимир Зеленский смог бы получить наибольшее количество голосов, однако за пол года его рейтинг упал с 37,6% до 27,7%.

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии, передает RegioNews.

Респондентам предложили два списка кандидатов. Согласно первому списку, наибольшую поддержку имеет Владимир Зеленский (27%). Второе и третье места делят Юрий Бойко (14,7%) и Петр Порошенко (13,7%).

Далее следуют Виктор Медведчук (8,7%), Юлия Тимошенко (7,5%), Олег Ляшко (6,3%), Владимир Гройсман (5,5%), Сергей Притула (4,1%), Дмитрий Разумков (3,4%).

Во втором списке отсутствовали Виктор Медведчук и Дмитрий Разумков. В этом случае также наибольшую поддержку имеет Зеленский, которого поддержали бы 27,7% граждан, которые определились с выбором. На втором месте - Юрий Бойко (20,8%), на третьем - Петр Порошенко (14,2%). Далее следуют Юлия Тимошенко (7,3%), Игорь Смешко (6,5%), Олег Ляшко (6,2%), Владимир Гройсман (6%), Сергей Притула (3,8%).

Владимир Зеленский остается политиком, которому украинцы доверяют больше всего - 32,8%. В то же время, не доверяют действующему президенту 59,6% опрошенных граждан. Баланс доверия-недоверия к главе государства составляет -26,8%.

Также теряет лидерство президентская партия "Слуга народа". Рейтинг партий возглавляют "ОПЗЖ" (23,1% среди респондентов, которые определились с выбором), "Слуга народа" (20,9%), "Европейская Солидарность" (14,1%) и "Батькивщина" (9,8% ).

Свіжий рейтинг партій: кого українці підтримають на виборах в Раду

Киевский международный институт социологии провел опрос с 17 до 23 декабря 2020 года по всей территории Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Методом личного интервью было опрошено 1200 респондентов.

Напомним, "Слуга народа" теряет лидерство в рейтинге партий. Разница между рейтингами трех политсил находится в пределах погрешности.

опрос рейтинг социология Владимир Зеленский президент Слуга народа
Владимир Зеленский своими указами ввел в действие два решения СНБО
29 декабря 2020, 21:56
Президент уволил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря СНБО
29 декабря 2020, 20:15
Зеленский отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца
29 декабря 2020, 19:57
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
Все видео »
Казус Сергийчука. Почему главу Черкасской области отправили в отставку
50 оттенков Зеленского. Что обещал и не сделал Президент за два года
Все публикации »
Вадим Денисенко
Кирилл Сазонов
Виктор Таран
Все блоги »