Зеленский уволил Сергея Сергийчука с должности главы Черкасской ОГА

Сергийчук был уволен согласно с поданным им заявлением

Сергийчук был уволен согласно с поданным им заявлением

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Указ об увольнении №602/2020 от 29 декабря 2020 года обнародован на сайте Офиса президента, передает RegioNews.

Уволить Сергийчука Сергея Ивановича с должности председателя Черкасской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в тексте указа Зеленского.

Сергийчук был назначен в конце августа 2020 года, в должности главы ОГА он пробыл четыре месяца.

Другим своим указом №603/2020 Владимир Зеленский назначил временно исполняющим обязанности председателя Черкасской ОГА Виктора Гусака.

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Сергийчук Сергей. Председатель Черкасской областной государственной администрации. Досье

Напомним, 26 августа Кабмин официально согласовал назначение Сергея Сергийчука новым председателем Черкасской ОГА.

28 августа Президент в Черкасской области представил нового главу ОГА.