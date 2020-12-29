Владимир Зеленский своими указами ввел в действие два решения СНБО

Это решение относительно осмотра общественной безопасности и гражданской защиты и относительно осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом

Это решение относительно осмотра общественной безопасности и гражданской защиты и относительно осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом

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СБУ поручено ускорить проведение осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом, МВД – завершить в трехмесячный срок проведения осмотра общественной безопасности и гражданской защиты и отчитаться на СНБО.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт президента.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы № 597/2020 и № 598/2020, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 декабря 2020 года "О результатах проведения осмотра общественной безопасности и гражданской защиты" и "О результатах проведения осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом".

В своем решении "О результатах проведения осмотра общественной безопасности и гражданской защиты" СНБО обращает внимание Кабмина на недостаточность мер по обеспечению выполнения решения СНБО от 16 мая 2019 года "Об организации планирования в секторе безопасности и обороны Украины" в части организации, контроля и проведения осмотра общественной безопасности и гражданской защиты, а также предварительного рассмотрения его результатов.

Правительство должно определить действенный механизм контроля за выполнением постановления КМУ от 22 мая 2019 года № 507 "Об утверждении Порядка проведения осмотра общественной безопасности и гражданской защиты Министерством внутренних дел", а МВД – завершить в трехмесячный срок проведения осмотра общественной безопасности и гражданской защиты и представить отчет в СНБО, - говорится в сообщении.

В решении "О результатах проведения осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом" Совет нацбезопасности и обороны Украины поставил задачу перед Кабмином подготовить и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект относительно определения порядка признания организаций террористическими и последствий такого признания.

Также СНБО обращает внимание на недостаточность мер по обеспечению выполнения ст. 2 Указа Президента Украины от 5 марта 2019 года № 53 "О Концепции борьбы с терроризмом в Украине" относительно разработки и утверждения плана реализации Концепции.

Службе безопасности Украины поручено ускорить проведение осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом и подать на рассмотрение СНБО отчет о его результатах.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня Зеленский отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца и уволил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря СНБО.