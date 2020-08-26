Кабмин официально согласовал назначение Сергея Сергийчука новым председателем Черкасской ОГА

Согласование состоялось на заседании Правительства

Согласование состоялось на заседании Правительства

Фото: из открытых источников

Кабинет министров Украины единогласно проголосовал за кандидатуру Сергея Сергийчука на должность председателя Черкасской ОГА.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания Правительства.

Как отметил Сергийчук, во время презентации своей программы, среди первоочередных задач он считает: исправление проблемных аспектов региона, подготовка учреждений здравоохранения и образования к второй волне распространения коронавирусной инфекции; улучшение состояния объектов "Большого строительства", решения проблем транспорта, ремонта дорог и улучшения ситуации в лесном и рыбном хозяйствах.

В Черкасской области сейчас самый низкий показатель выполнения программы "Большой стройки" в стране. Нужно установить причины задержек и возобновить работы. Кроме того, нужно запустить экспресс-поезд Киев-Черкассы. Запуск экспресса существенно сократит время в пути", - отметил Сергийчук.

Также члены Правительства единогласно проголосовали за назначение Андрея Назаренко председателем Кировоградской ОГА.

Ранее сообщалось, что первый заместитель председателя Офиса президента Сергей Трофимов рассказал о новые назначения глав ОГА - Черкасской и Кировоградской областей.

Напомним, что на сайте НАПК появилась декларация кандидата на должность председателя Черкасской ОГА.

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