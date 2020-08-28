Президент в Черкасской области представил нового главу ОГА

Сергей Сергийчук пообещал работать на результат

Сергей Сергийчук пообещал работать на результат

Фото: Facebook

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Зеленский вручил новому руководителю области служебное удостоверение на встрече с представителями бизнеса региона.

Мы меняем председателя областной государственной администрации Черкасской области. Главная причина всегда такая, что хочется видеть результат. Хочется видеть что-то лучше, чем есть", – отметил он.

Глава государства выразил пожелание, чтобы новый руководитель "действительно сразу начал действовать”.

"Чтобы сразу и бизнес, и люди видели вашу поддержку. А это значит, что это не только ваша поддержка, но и власти и президента", – добавил он.

Новый глава региона Сергей Сергийчук поблагодарил президента за доверие и пообещал работать на результат.

Буду развивать область, чтобы жизнь черкащан было лучшим. Это и привлечение инвестиций, и создание новых рабочих мест. Это обеспечение экономической безопасности и медицинской, улучшение качества образования. Это и "Большое строительство", – заявил Сергей Сергийчук.

Напомним, Кабинет министров Украины единогласно проголосовал за кандидатуру Сергея Сергийчука на должность председателя Черкасской ОГА.

Читайте также: биография Сергея Сергийчука