Президент в Черкасской области представил нового главу ОГА
Находясь с рабочей поездкой в Черкасской области, президент Украины представил нового председателя Черкасской областной государственной администрации Сергея Сергийчука.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Зеленский вручил новому руководителю области служебное удостоверение на встрече с представителями бизнеса региона.
Мы меняем председателя областной государственной администрации Черкасской области. Главная причина всегда такая, что хочется видеть результат. Хочется видеть что-то лучше, чем есть", – отметил он.
Глава государства выразил пожелание, чтобы новый руководитель "действительно сразу начал действовать”.
"Чтобы сразу и бизнес, и люди видели вашу поддержку. А это значит, что это не только ваша поддержка, но и власти и президента", – добавил он.
Новый глава региона Сергей Сергийчук поблагодарил президента за доверие и пообещал работать на результат.
Буду развивать область, чтобы жизнь черкащан было лучшим. Это и привлечение инвестиций, и создание новых рабочих мест. Это обеспечение экономической безопасности и медицинской, улучшение качества образования. Это и "Большое строительство", – заявил Сергей Сергийчук.
Напомним, Кабинет министров Украины единогласно проголосовал за кандидатуру Сергея Сергийчука на должность председателя Черкасской ОГА.
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