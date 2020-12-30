Зеленський звільнив Сергія Сергійчука з посади голови Черкаської ОДА
Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Сергійчука із посади голови Черкаської обласної державної адміністрації (ОДА).
Указ про звільнення №602/2020 від 29 грудня 2020 року оприлюднений на сайті Офісу президента, передає RegioNews.
Звільнити Сергійчука Сергія Івановича з посади голови Черкаської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою”, - йдеться в тексті указу Зеленського.
Сергійчук був призначений в кінці серпня 2020 року, на посаді голови ОДА він пробув чотири місяці.
Іншим своїм указом №603/2020 Володимир Зеленський призначив тимчасово виконуючим обов'язки голови Черкаської ОДА Віктора Гусака.
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Сергійчук Сергій. Голова Черкаської обласної державної адміністрації. Досьє
Нагадаємо, 26 серпня Кабмін офіційно погодив призначення Сергія Сергійчука новим головою Черкаської ОДА.