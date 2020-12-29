Президент уволил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря СНБО
Соответствующий указ подписан сегодня
Соответствующий указ подписан сегодня
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Об этом сообщает Офис президента, передает RegioNews.
Соответствующий указ № 604/2020 Глава государства подписал 29 декабря.
Согласно документу, Сергей Кривонос направлен в распоряжение Министерства обороны Украины.
Причины увольнения не сообщаются.
Напомним, ранее сообщалось, что сегодня Зеленский созвал заседание СНБО из-за кризиса с Конституционным судом и отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца.
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