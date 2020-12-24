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24 декабря 2020, 20:31 56

Львовский горсовет принял регламент и перенес "бюджетную" сессию на 29 декабря

24 декабря 2020, 20:31 56
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Новый регламент ограничивает полномочия мэра города Андрея Садового
Новый регламент ограничивает полномочия мэра города Андрея Садового
Фото: Суспільне
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Сегодня, 24 декабря состоялось внеочередное пленарное заседании первой сессии Львовского городского совета 8-го созыва.

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

Депутаты проголосовали за регламент и рассмотрели вопрос об обслуживании средств бюджета Львовской городской территориальной общины в части бюджета развития.

Известно, что принятие регламента сопровождалось многочисленными дискуссиями между депутатами, после чего его окончательный текст был поддержан.

Новый регламент ограничивает полномочия мэра города Андрея Садового. Теперь он будет формировать повестку дня Львовского городского совета не единолично, а вместе с секретарем горсовета.

После этого мэр города объявил перерыв до 12:00 вторника, 29 декабря.

Напомним, 23 декабря депутаты Львовского горсовета избрали секретаря и глав фракций.

Львов бюджет заседание горсовет сессия Андрей Садовый
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