Депутаты Киевсовета приняли бюджет столицы на 2021 год

Также приняли Программу экономического и социального развития Киева на 2021-2023 годы

Также приняли Программу экономического и социального развития Киева на 2021-2023 годы

Фото: из открытых источников

Сегодня, 24 декабря депутаты Киевского городского совета во время сессии приняли бюджет столицы на 2021 год.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает RegioNews.

За бюджет Киева проголосовали 74 депутата Киевсовета. Согласно документу, доходы бюджета столицы запланировали в сумме почти 60,5 млрд грн. Расходы - около 57,8 млрд.

Больше всего средств город направит на образование, транспорт и дорожное хозяйство, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, социальную защиту. Основным направлением финансирования является сфера образования - на нее выделили 24,7 млрд грн. Это - 43% от всех расходов городского бюджета", - говорится в сообщении.

На транспорт и дорожное хозяйство депутаты запланировали 8,7 млрд грн или 15% бюджета города.

На здравоохранение выделили почти 6,2 млрд грн, на социальную защиту - 5,1 млрд грн, ЖКХ - почти 3,8 млрд грн, культуру и искусство - около 1,6 млрд грн, на физическую культуру и спорт - почти 1,3 млрд грн, обслуживание местного долга - 415,5 млн грн, на строительство - 235,2 млн грн.

Доходная часть бюджета будет сформирована за счет налога на доходы физических лиц - 27,6 млрд грн, местные налоги - 13,8 млрд грн, трансферты - 7,5 млрд грн, акцизный налог - 2 млрд грн, средства от продажи земли - почти 850 млн грн, другие поступления - 8,2 млрд грн.

Кроме того, бюджетом Киева предусмотрено повышение заработной платы для работников бюджетной сферы на 30%, работникам жилищно-коммунального хозяйства - на 12%.

Напомним, Львовский горсовет принял регламент и перенес "бюджетную" сессию на 29 декабря.